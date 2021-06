Het verwoeste kasteel Oud Haerlem in Heemskerk (Noord-Holland) was veel groter dan gedacht. Dat wijst veldonderzoek naar het bouwwerk uit de dertiende eeuw uit. Naast het al bekende voorkasteel blijkt er ook een hoofdkasteel te hebben gestaan. Ook vonden onderzoekers afdrukken van een schuur, een molen en verdedigingsmuren in de grond.