EU: met volledige vaccinatie niet in quarantaine op vakantie

Nederlandse vakantiegangers en andere EU-burgers die volledig zijn gevaccineerd tegen Covid-19 hoeven deze zomer niet in quarantaine of worden getest als ze naar een EU-land reizen. De ambassadeurs van de 27 lidstaten zijn het hierover in Brussel eens geworden. ‘Volledig’ betekent twee prikken van AstraZeneca, Pfizer of Moderna en eentje van het Janssen-vaccin. De laatste inenting moet uiterlijk twee weken voor vertrek zijn gegeven.