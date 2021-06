Consumentenbond: nepaanbiedingen bij BCC, Beter Bed en Expert

Onder meer winkelketens BCC, Beter Bed en Expert maken zich schuldig aan misleiding met nepaanbiedingen. Dat stelt de Consumentenbond op basis van nieuw onderzoek. Met zogeheten ‘van-voorprijzen’ suggereren winkels soms flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Dat is prijsmisleiding en in strijd met de wet, waarschuwt de organisatie. BCC, Beter Bed en Expert konden nog niet reageren op de beschuldigingen van de Consumentenbond.