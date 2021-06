Zes bemanningsleden van het actieschip Esperanza van Greenpeace mogen aan wal. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag besloten. De bemanning die onderhoudswerkzaamheden verricht aan het schip mocht aanvankelijk niet van boord omdat in Nederland een inreisverbod geldt voor mensen buiten de EU in verband met coronamaatregelen.