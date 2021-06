Een gelekt, vertrouwelijk document van Pieter Omtzigt, de nummer twee op de CDA-lijst bij de afgelopen verkiezingen, zorgde donderdagavond voor flinke deining binnen het CDA en op het Binnenhof. Dat is niet verwonderlijk: de inhoud van de memo is stevig en soms zelfs ontluisterend. Voor de commissie-Spies, die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezing binnen de partij, is het stuk een zware dobber.