Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) roept in verband met de Nationale Tuinweek op om vooral inheemse bomen en planten, zoals eiken en boswilgen, in tuinen te zetten. Dit soort aanplant is volgens het IVN beter voor de biodiversiteit in Nederland dan bijvoorbeeld exotische olijfbomen en agaves.