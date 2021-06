Britse ‘royals’ ontvangen G7-leiders in botanische tuinen

De leiders die de G7-topconferentie bijwonen in het Engelse Cornwall, zijn vrijdagavond te gast bij de Britse koninklijke familie. Die ontvangt ze in het complex van de botanische tuinen, dat een van de grootste toeristische trekpleisters van Cornwall is. Het complex heet Eden Project en ligt ongeveer 50 kilometer ten oosten van de plaats van de G7-top, Carbis Bay. De top wordt rond 15.00 uur (onze tijd) officieel geopend op het strand van Carbis Bay door premier Boris Johnson. Drie kwartier later beginnen de eerste politieke gesprekken.