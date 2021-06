In Duitsland leven na meer dan 140 jaar weer lammergieren. Donderdag zijn in Nationaal Park Berchtesgaden in het uiterste zuidoosten van het land twee van deze roofvogels uitgezet. Ze maken deel uit van een Europees introductieprogramma. „Dit is een historische gebeurtenis. We brengen de lammergier terug naar een leefgebied waar die hoort”, zei de Beierse milieuminister Thorsten Glauber.