Duitse Groenen starten digitaal partijcongres voor verkiezingen

De Duitse ‘Groenen’, de Bündnis90/Die Grünen, beginnen vrijdag hun driedaagse digitale partijcongres. De partij zou in de parlementsverkiezingen in de herfst de grootste van het land kunnen worden. De partijleden debatteren over het verkiezingsprogramma en bevestigen dat Annalena Baerbock hun kandidaat voor het bondskanselierschap zal zijn. Veel zaken zijn al besloten, maar over tal van punten moet nog overeenstemming worden bereikt. Veel jongere partijleden willen dat het verkiezingsprogramma veel radicaler wordt dan zoals het nu voorligt. Er werden daarvoor 3280 amendementen ingediend. De Duitsers kiezen 26 september een nieuwe Bondsdag.