Omtzigt: gebrek aan steun CDA-ministers pijnlijk om te lezen

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vond het „pijnlijk” om in de onlangs vrijgegeven notulen van de ministerraad te lezen dat niet één bewindspersoon van zijn eigen partij zijn inspanningen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire serieus nam. Hij schrijft dat in een document over de voor de christendemocraten teleurstellend verlopen verkiezingscampagne, en over zijn eigen rol in het CDA. Het document werd door GeenStijl online gezet.