Het Europees Parlement steunt een burgerinitiatief om kooien in de veehouderij te verbieden en ook dwangvoeding bij eenden en ganzen in de ban te doen. Een overgrote meerderheid nam op de plenaire zitting in Straatsburg een resolutie aan om kooien, kisten en ‘foie gras-praktijken’ (voor onder meer ganzenleverpaté) tegen 2027 uit te faseren. Het voorstel kreeg 558 stemmen voor, 37 tegen en 85 onthoudingen.