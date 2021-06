CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is „op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker” van zijn partij. Dat schrijft de christendemocraat zelf in een document over de verkiezingscampagne en zijn eigen rol in het CDA. De voormalig partijvoorzitter van het CDA had Omtzigt beloofd dat hij lijsttrekker zou worden in plaats van Hugo de Jonge, als die het lijsttrekkerschap zou neerleggen.