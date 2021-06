Diverse ziekenhuizen zetten geen stempel in geel vaccinatieboekje

Duizenden patiënten uit kwetsbare groepen die in ziekenhuizen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen geen stempel in hun gele vaccinatieboekje krijgen. Onder meer het Erasmus MC en het UMC Utrecht zien het niet zitten om deze patiënten in de komende weken nogmaals te ontvangen. „Het gaat bij ons om tegen de tienduizend mensen”, legt een woordvoerster van het Erasmus MC uit. „Je moet er niet aan denken dat zo’n grote groep ineens over de vloer komt.” Het ziekenhuis geeft eigen medewerkers die er zijn gevaccineerd wel een stempel als ze daar om vragen.