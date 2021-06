Schouten geëmotioneerd in Kamer om pijn boeren in fosfaatdossier

In debat met de Tweede Kamer over het omstreden beleid voor fosfaatrechten blikte landbouwminister Carola Schouten tot tranen toe geroerd terug op de schrijnende verhalen van boeren die in de problemen kwamen door dit systeem. De bewindsvrouw werd geëmotioneerd over „hoeveel pijn dit dossier doet”. Er is volgens haar in de afgelopen kabinetsperiode veel gebeurd op haar ministerie, „maar ik heb nog nooit zo’n moeilijk dossier meegemaakt”.