Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) schat dat de afgelopen jaren door een maas in de wet zo’n 70 miljoen euro aan belastingkorting is gegeven aan arbeidsmigranten voor wie dat voordeel niet was bedoeld. Hij ontkomt er naar eigen zeggen niet aan de korting ook dit jaar te geven. Hij komt op Prinsjesdag met een voorstel om de wet te repareren.