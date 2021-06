Medewerkers van GGD’en hebben op meerdere plaatsen te maken gekregen met dreigementen en scheldpartijen van mensen die een stempel eisen in hun gele vaccinatieboekje. „Ongekend dat dit gebeurt”, zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland. „Gedraag je alsjeblieft. Onze medewerkers werken zich met bloed, zweet en tranen uit de naad. En we doen wat we kunnen.”