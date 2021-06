De man die dinsdag de Franse president Emmanuel Macron in zijn gezicht sloeg moet vier maanden de gevangenis in. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van veertien maanden, zo heeft de rechtbank besloten. Het staatshoofd kreeg de klap toen hij een kleine menigte groette tijdens een werkbezoek aan het zuiden van Frankrijk. Het Franse Openbaar Ministerie had anderhalf jaar cel geëist.