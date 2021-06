Een coalitie met VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en SP of D66. Dat zien verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer als de beste mogelijkheid voor een nieuw provinciebestuur in Noord-Brabant. Ze hebben een lichte voorkeur voor de variant zonder D66, zo staat in hun advies aan commissaris van de Koning, Ina Adema.