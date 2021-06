Ondernemers willen geen hogere waterschapsbelasting bedrijfspand

Als het aan ondernemers ligt dan krijgen bedrijfspanden geen apart tarief voor de waterschapsbelasting. De vrees bestaat dat een kleine groep ondernemers met substantieel hogere tarieven wordt geconfronteerd, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook vinden de ondernemersorganisaties dat een dergelijke grote ingreep in het stelsel thuishoort in een „fundamentele herziening” van het stelsel. Die is nu niet aan de orde, zo klinkt het.