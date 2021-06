Een in het zuidwesten van Engeland beruchte combinatie van mist en motregen heeft verhinderd dat de Amerikaanse president Biden en de Britse premier Johnson elkaar op Saint Michael’s Mount ontmoeten, in een vijftiende eeuws kasteel op een eilandje voor de kust van Cornwall. Hun eerste ontmoeting is nu bijna 10 kilometer noordelijker in de badplaats Carbis Bay, waar vrijdag de topconferentie van de G7 begint.