Nikkei klimt door optimisme over heropening economie

De aandelenbeurs in Tokio veerde donderdag wat op na de recente verliesbeurten. De stemming werd gesteund door optimisme over de heropening van de economie dankzij de goede voortgang van het vaccinatieprogramma. Daarnaast werd uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag worden vrijgegeven. Een sterker dan verwachte stijging van het algemene prijspeil in de Verenigde Staten zou ertoe kunnen leiden dat het stimuleringsbeleid in de grootste economie ter wereld sneller zal worden teruggeschroefd.