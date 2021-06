De Gouden Koets is binnen. Bij het Amsterdam Museum is het aftellen tot de koninklijke opening van de bijzondere expositie over het iconische rijtuig donderdagochtend in alle vroegte begonnen. „De tentoonstelling is bijna af. Vrijdag moet alles klaar zijn”, aldus museumdirecteur Judikje Kiers, die het naar binnen takelen van de uit Den Haag overgebrachte koets gade heeft geslagen.