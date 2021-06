De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Beleggers en economen zijn vooral benieuwd of de ECB al iets los laat over het afbouwen van zijn steunprogramma’s. Dat zal op een gegeven moment ongetwijfeld moeten gebeuren. Toch gaan de kenners er in doorsnee vanuit dat er nu nog geen grote beleidsverandering wordt aangekondigd.