Gouden Koets met kraan naar Amsterdamse expositieplek getakeld

Met een enorme hijskraan is in de nacht van woensdag op donderdag de Gouden Koets naar de binnenplaats van het Amsterdam Museum getakeld. Het ruim 2800 kilo wegende gevaarte, dat in een houten kist verpakt was, moest daarvoor over het dak van het museum worden getild. Na het ophijsen hing de koets enige tijd stil boven het historische pand, zodat de medewerkers van de kraanverhuurder van de Nieuwezijds Voorburgwal naar de binnenplaats konden lopen. De koets werd neergezet vlakbij de glazen behuizing waarin hij de komende tijd wordt tentoongesteld. Het uitpakken en installeren gebeurt in beslotenheid.