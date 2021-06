Om de Surinamers financieel weer wat meer lucht te geven, krijgen alle ambtenaren een jaar lang elke maand een extraatje van duizend Surinaamse dollar (ongeveer 40 euro). Ook werknemers in de gezondheidszorg zullen in juli extra geld krijgen. Dat maakte president Chan Santokhi woensdag tijdens een persconferentie in Paramaribo bekend.