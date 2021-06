Nederland moet voor jonge vluchtelingen blijven zorgen als die 18 jaar worden en ze helpen bij de overgang naar volwassenheid, vindt Oxfam Novib. De hulporganisatie luidt de noodklok na onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er niet in om vluchtelingen in deze leeftijdsgroep te beschermen en te ondersteunen.