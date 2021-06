Rutte: echte probleem VWS gaat om 590 miljoen, niet om miljarden

Volgens demissionair premier Mark Rutte moet het ministerie van Volksgezondheid vooral uitleg geven over 590 miljoen euro aan uitgaven in de coronacrisis. Het grote probleem gaat niet om de volledige 5,1 miljard euro aan uitgaven waarover de Algemene Rekenkamer heeft gezegd dat de financiële spelregels zijn overtreden. „Dat is nog steeds een enorm bedrag”, geeft Rutte toe over de 590 miljoen, maar hij probeerde het „terug te koken tot de essentie”.