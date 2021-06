Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was woensdag opnieuw de uitblinker in een licht hogere Amsterdamse AEX-index. Beleggers hopen op een sterk herstel nu steeds meer winkelcentra van het bedrijf hun deuren weer openen. De beurzen elders in Europa lieten een wisselend beeld zien, in aanloop naar belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag.