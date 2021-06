Als het niet lukt om het in Europa eens te worden over soepelere coronaregels voor reizen deze zomer, gaat het kabinet misschien toch met andere landen onderlinge afspraken maken. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. De Jonge vindt dat sommige landen regels bepleiten die strenger zijn dan nodig. Volgens De Jonge moet het wel „praktisch” blijven.