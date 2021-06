Bij een boomkweker in Oost-Nederland is dinsdag 2000 liter aan illegale gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de middelen in beslag genomen. „Deze worden zo snel mogelijk vernietigd”, aldus de NVWA woensdag. Die wil verder niets zeggen over de vestigingsplaats van de boomkweker.