Bij de productie van waterstof kunnen op termijn tekorten aan grondstoffen een belemmering vormen als niet op tijd wordt ingegrepen. Onderzoeksbureau TNO schetste woensdag in een perspresentatie de problemen voor de energietransitie en de overgang naar waterstof in de komende 10 tot 20 jaar. Een oplossing voor het probleem is onder meer om het gebruik van kritieke grondstoffen te verminderen.