Werknemers van uitkeringsinstantie UWV hebben na maanden van onduidelijkheid weer zicht op een loonsverhoging. Volgens vakbonden CNV en FNV is er een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao bereikt met het UWV. Daarin is ook afgesproken dat er een plan moet komen voor het in vaste dienst nemen van veel flexkrachten bij de organisatie.