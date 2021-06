De rechtbank Den Haag is woensdag begonnen met de belangrijkste vraag in het omvangrijke strafdossier in het MH17-proces: hebben rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko iets te maken met het neerstorten van het vliegtuig? Donderdag wordt hier verder over gesproken.