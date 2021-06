EU-hof wijst ook Brusselse goedkeuring voor steun aan Condor af

De Europese Commissie heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom Duitsland staatssteun vanwege de coronacrisis mocht geven aan luchtvaartmaatschappij Condor. Het Gerecht van de Europese Unie verklaart de goedkeuring uit Brussel nietig, maar de steun wordt niet direct teruggedraaid. Het dagelijks EU-bestuur moet, net als eerder is bepaald in de staatssteunzaak van KLM waarmee 3,4 miljard euro is gemoeid, een nieuw besluit nemen op basis van „toereikende motivering”, stelt de Europese rechter.