Wrakingskamer maandag bijeen over zaak complotdenkers Bodegraven

De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag komt maandagochtend 14 juni bijeen om de onafhankelijkheid te toetsen van de rechter in het kort geding dat de gemeente Bodegraven heeft aangespannen tegen drie complotdenkers. Het kort geding werd afgelopen maandag na een half uur afgebroken, omdat een van de gedaagden, Micha Kat, de rechter had gewraakt. De wrakingskamer van de rechtbank moet zich nu buigen over het verzoek om de rechter van de zaak te halen.