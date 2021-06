De Nederlandse overheid moet actie ondernemen en de laatste kans pakken om de Europese doelen voor oppervlakte- en grondwater te halen. Volgens internationale afspraken moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn en niet handelen kan leiden tot een impasse vergelijkbaar met de uitspraak van de Raad van State over stikstof in 2019, waarschuwen verschillende landelijke natuurorganisaties woensdag.