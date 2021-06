Enkele jaren geleden was het nog overduidelijk. De particuliere automobilist die een bescheiden hoeveelheid kilometers aflegde, kocht een benzineauto. De veelrijder ging voor diesel of gas. Nu we midden in de energietransitie zitten en veel nog onzeker is, is de autokeuze een allesbehalve uitgemaakte zaak. Wordt het benzine, diesel, hybride of toch elektrisch?