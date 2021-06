De deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker ligt in Nederland het hoogst van 21 onderzochte landen in Europa. Met een opkomst van inmiddels ruim 70 procent laten we ook landen achter ons met een vergelijkbaar oproepsysteem zoals België (50 procent) en Denemarken (63 procent). Dat meldt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van de resultaten van een onderzoek naar darmkankerscreening in 21 landen in Europa.