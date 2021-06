De Europese Unie en de Amerikaanse president Joe Biden komen naar verwachting volgende week met een belofte om hun slepende handelsconflicten snel op te lossen. De handelstarieven in verband met een geschil over staal en aluminium zouden dan voor het einde van het jaar afgeschaft kunnen worden, staat volgens persbureau Bloomberg in een conceptverklaring voor de aankomende top van de EU en de VS in Brussel.