Hoekstra: oppositiebankjes voor CDA nog steeds goed voorstelbaar

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het nog steeds goed voorstelbaar dat zijn partij plaatsneemt in de oppositie. Vorige week noemde de christendemocraat een reeks „varianten” van partijen waarmee VVD, D66 en CDA over een te vormen regeringscoalitie kunnen praten. Maar dat betekent allerminst dat het CDA is aangesloten bij dat motorblok, aldus Hoekstra. Die vraag is bovendien „niet voor nu”, zei hij dinsdag na weer een gesprek met informateur Mariëtte Hamer.