De politie heeft dinsdagochtend twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Hoensbroek (gemeente Heerlen) op 2 mei. Beide mannen van 22 en 26 jaar wonen in Heerlen. De politie zoekt nog uit wat hun aandeel bij de schietpartij was, waardoor een 29-jarige man uit Aken om het leven kwam.