Advocaten zeer kritisch over politie-operatie Trojan Shield

In de grootscheepse, internationale politieactie tegen de georganiseerde misdaad Trojan Shield heeft de politie via een zelf ontwikkelde cryptocommunicatiedienst op enorme schaal berichten van criminelen kunnen onderscheppen en anderhalf jaar lang mee kunnen lezen. Onderschepte berichten spelen sinds een paar jaar een centrale rol in de bewijsvoering van justitie in grote strafzaken. In Trojan Shield ging de politie een stap verder dan in eerdere onderzoeken waarin cryptonetwerken werden platgelegd of geïnfiltreerd. Advocaten tonen zich direct kritisch.