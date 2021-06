De autoriteiten in 92 landen hebben in totaal 113.000 websites die vervalste of illegale medicijnen en medische producten verkochten offline gehaald. Grote hoeveelheden nepcoronatests, niet-goedgekeurde mondkapjes en andere potentieel gevaarlijke producten ter waarde van omgerekend bijna 19 miljoen euro zijn in beslag genomen, meldt Interpol dat de actie coördineerde.