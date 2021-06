Een 22-jarige buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) uit Leerdam is maandagavond in Alblasserdam, een plaats in de provincie Zuid-Holland, gewond geraakt. Dat gebeurde nadat hij een man had aangesproken bij recreatiegebied Lammetjeswiel. Agenten hebben een man (27) uit Alblasserdam aangehouden voor mishandeling.