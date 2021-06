Rover: meer fietsplekken in de trein en geen reservering vooraf

Het voornemen van de Nederlandse Spoorwegen om reizigers die een fiets mee willen nemen in de trein, vooraf verplicht een plek te laten reserveren valt slecht bij de Fietsersbond en reizigersorganisatie Rover. Ze vinden dat NS eerst moet zorgen voor voldoende fietsplekken in de trein. De twee zijn onder het motto ‘Geen fietsen weren, maar plekken creëren’ een petitie gestart. NS is van plan zo’n reservering vanaf 10 juli verplicht te stellen, in eerste instantie voor de zomerperiode.