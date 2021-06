Eigenaar Thuisbezorgd.nl aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index won dinsdag licht terrein onder aanvoering van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. De stemming werd gesteund door een meevallende krimp van de economie van de eurozone in het eerste kwartaal. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het Europese rentebesluit en de Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week bekend worden gemaakt.