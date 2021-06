Nederlandse werknemers zijn ondanks de coronacrisis bovengemiddeld optimistisch gebleven over hun werk. Dat meldt loonstrookjesverwerker ADP, die tienduizenden werknemers in zeventien landen vroeg naar de coronapandemie en hoe ze denken over de toekomst. Een kwart van de Nederlandse werknemers is zelfs zeer optimistisch over hun baan.