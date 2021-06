Een 48-jarige Britse politieagent heeft de moord bekend op Sarah Everard. De 33-jarige Everhard verdween in de avond van 3 maart in het zuiden van Londen en haar lichaam werd een week later 75 kilometer ten zuidoosten van de stad levenloos aangetroffen. Twee dagen later werd de agent Wayne Couzens gearresteerd op verdenking van ontvoering, verkrachting en moord.