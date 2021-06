De NS wil samen met partners in Zwitserland (SBB), Oostenrijk (ÖBB) en Duitsland (DB) vanaf eind 2021/begin 2022 een nachttrein voor reizigers naar Zürich laten rijden. Het plan is elke avond te vertrekken vanuit Amsterdam en via het Rijn-Ruhrgebied en Basel ’s ochtends aan te komen in Zürich. In omgekeerde richting arriveert dan elke ochtend een nachttrein vanuit Zürich in Nederland.