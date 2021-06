Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Roermond veertig maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk geëist tegen de 41-jarige Mohamed Laarbi A. De man is vicevoorzitter van de Al Houda moskee in Geleen en zou als voorzitter van de stichting BabyCare tussen 2014 en 2017 steun hebben gegeven aan Islamitische Staat.